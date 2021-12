Fréquentation en hausse à Vaux-le-Vicomte

Le nombre de visiteurs a progressé de 8 % par rapport à 2017 (293 000 personnes). C'est aussi la troisième fois que le seuil des 300 000 visiteurs est atteint, après les années 1989 et 2013. Cette réussite n'est sans doute pas étrangère à la célébration des 50 ans de son ouverture au public. La fréquentation du Château de Vaux-le-Vicomte a également été dynamisée par deux événements particulièrement fédérateurs, Les soirées aux chandelles, organisées de mai à octobre, attirant certains soirs plus de 2 000 visiteurs ; ainsi que Vaux-le-Vicomte fête Noël, dont la treizième édition a réuni un nombre là aussi record de

80 000 visiteurs (64 000 en 2017).

Et en 2019 ?

Cette année, le Château de Vaux-le-Vicomte proposera de nouveaux projets à ses différents publics pour poursuivre sur cette lancée. Il verra notamment la création d'un parcours sonore en son 3D dès le mois de mai, pour la première fois en France. Deux parcours à destination des adultes et des familles, également proposés en anglais et en allemand, proposeront de revivre l'histoire de Nicolas Fouquet. Ce projet a pour objectif de rendre l'Histoire de France plus vivante et plus accessible. Une œuvre d'art sera aussi installée dans les jardins à la française en juin, pour cinq ans. Enfin, un pass annuel est créé pour accéder aux événements du château de manière illimitée. Le château rouvrira ses portes le 23 mars à 10h.