François Braun en visite à Provins et à Fontainebleau

François Braun s’est déplacé à Provins et à Fontainebleau pour illustrer, sur le terrain, le déploiement des mesures de la “mission flash“ visant à renforcer l’accès aux soins urgents et non programmés cet été. Au centre hospitalier de Provins, le ministre de la Santé et de la Prévention a échangé avec les acteurs du centre de soins non programmés.

Il s’est ensuite rendu au centre hospitalier du sud Seine-et-Marne, à Fontainebleau, où il a visité les services de maternité, de médecine interne et d’urgences. François Braun a profité de ce déplacement pour confirmer la décision du gouvernement de ne pas réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 au sein des établissements de santé, suivant ainsi l’avis des autorités scientifiques et sanitaires. Le ministre a précisé qu'il réunirait « dès la semaine prochaine les organisations syndicales pour leur expliquer la situation et voir comment on envisage de s'en sortir peut-être dans quelques mois. »