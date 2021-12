Franck Riester et Olivier Dussopt visitent Top Industrie à Vaux-le-Pénil

Ce double déplacement ministériel était consacré à la mise en œuvre du plan France Relance dans les territoires. Franck Riester (ancien maire de Coulommiers) et Olivier Dussopt ont ainsi visité les locaux de l'entreprise Top Industrie, une PME industrielle située à Vaux-le-Pénil et bénéficiaire du plan de relance. Spécialisée dans la conception d'équipements haute et très haute pression, elle réalise, aujourd'hui, 50 % de son chiffre d'affaires à l'export. Une spécialisation qui lui a permis de traverser la crise sanitaire sans encombres, la Chine, l'un de ses principaux pays cibles, ayant rapidement retrouvé le chemin de la croissance. Top Industrie est donc un véritable modèle de résilience, pour Franck Riester, qui a vu en cette entreprise " un bel exemple " de ce que cherche à faire le Gouvernement avec le plan France Relance. L'entreprise avait été reprise en janvier 2020 par José Taborda et Christian Simon. Elle est aujourd'hui présente sur cinq continent et travaille avec des entreprises issues de secteurs d'activité très variés (chimie, énergie, recherche scientifique, aérospatiale). De quoi lui assurer des perspectives de développement à l'international très solides.

A l'issue de leur visite, les deux ministres ont participé à une table ronde consacrée à la mise en œuvre du plan de relance en Seine-et-Marne. Ils ont pu notamment échanger avec deux chefs d'entreprises lauréates d'appels à projets : Miguel Waxin et David Maizeret, directeurs d'APS Coatings à Noisiel (spécialisée dans l'application de revêtements) et de Fornells à Nangis (fabricant de barrières de chantier). Accélérer la reprise et encourager le retour à l'international des entreprises françaises ont été les thèmes abordés.

Ce déplacement s'est achevé à la préfecture de Seine-et-Marne avec un hommage à Stéphanie Monfermé, la policière tuée le 23 avril à Rambouillet, lors d'une attaque terroriste.