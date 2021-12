Franck Riester échange avec les entrepreneurs de Val d'Europe

C'est à l'invitation du Club des entrepreneurs de Val d'Europe (CEVE) que Franck Riester, l'ancien député-maire de Coulommiers, s'est déplacé à Serris le 16 septembre. Le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité était accompagné par les députés Olivier Becht (président du groupe Agir à l'Assemblée nationale) et Patricia Lemoine, ainsi que par Nadège Baptista, préfète de Seine-et-Marne pour l'Egalité des chances. Ils ont été accueillis par Philippe Descrouet, maire de Serris et président de Val d'Europe Agglomération, ainsi que par Jean-François Ker Rault, président du CEVE. Les échanges ont porté notamment sur le renforcement de la compétitivité, le déploiement de France Relance et le développement à l'international.