Franchise Expo Paris promeut les dernières tendances franchise

Le salon Franchise Expo Paris réunira 140 primo-exposants et près de 90 des secteurs représentés.

Cette 37e édition accueillera également plus de 150 enseignes venues de l'étranger pour un véritable décryptage international des tendances et concepts qui ont le vent en poupe. Une centaine de conférences seront données et 4 prix remis (révélations, coup de cœur).

« Les 35 000 investisseurs, créateurs d'entreprise et commerçants qui se rendent chaque année à Franchise Expo Paris sont avant tout à la recherche de la bonne idée pour créer leur entreprise ou investir. Avec un très large panel d'exposants sur des secteurs très diversifiés et une visibilité internationale, nous nous positionnons en showroom grandeur nature du modèle économique de la franchise au niveau mondial », explique Sylvie Gaudy, directrice de Franchise Expo Paris.