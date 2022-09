France Services : une nouvelle structure à Dammarie-lès-Lys

Deux sites vont abriter ce nouveau service : le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le centre Gérard Philipe (tous deux accessibles aux personnes à mobilité réduite). France Services de Dammarie-lès-Lys est ouverte du lundi au vendredi à différents horaires (lire ci-dessous). Sa principale mission concerne l’accueil, l’information et l’orientation des usagers (aide à l’utilisation des services en ligne et facilitation administrative. Au total, ce sont 33 structures labellisées France Services qui sont entrées en fonction dans le département depuis 2020.

Centre communal d’action sociale : 593, rue du Bas Moulin (rez-de-dalle), Dammarie-lès-Lys. Tél. : 01.64.87.44.71.

Centre Gérard Philipe : 44, allée de la Justice, Dammarie-lès-Lys. Tél. : 01.64.87.49.62.

Ouverture : lundi : 14h-17h au CCAS sur RDV. Mardi : 14h-17h au centre Gérard Philipe sur RDV. Mercredi : 9h-12h sans RDV et 14h -17h au CCAS sur RDV. Jeudi : 9h-12h sans RDV et 14h-17h au centre Gérard Philipe sur RDV. Vendredi : 9h-12h au centre Gérard Philipe sans RDV et 14h-17h au CCAS sur RDV.

Légende photo : Le centre Gérard Philippe abrite la nouvelle structure France Service qui a ouvert ses portes à Dammarie-lès-Lys.

(Crédit : ville de Dammarie-lès-Lys).

