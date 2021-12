France Scellés : la sécurité et la qualité au rendez-vous

Tour à tour, assistante, commerciale puis chargée de secteur, Vanessa Delesderrier se dirige vers l'entrepreneuriat après un licenciement. « Je n'avais pas prévu de créer ma société. J'ai déposé les statuts en février 2016 et l'activité a réellement démarré en mai 2016 le temps de trouver les fournisseurs et de tout mettre en place au niveau logistique, administratif, informatique, etc. Une aventure de tous les jours qui est passionnante et qui me permet d'appliquer ma philosophie de travail, comme l'apprécient beaucoup de mes clients qui m'ont suivie depuis toutes ces années. »

Un secteur où Vanessa s'épanouit, forte de sa longue expérience : « J'adore les scellés car chaque demande est différente et il faut savoir s'adapter à chacune d'elle ! Du transporteur au pépiniériste, en passant par l'industriel, je peux travailler avec tout le monde. J'aime aussi le relationnel avec mes clients qui est très enrichissant professionnellement mais aussi humainement. Pour développer France Scellés en Île-de-France, je participe régulièrement aux différents réseaux organisés en Seine-et-Marne ce qui m'a d'ailleurs permis d'adhérer aux FCE 77, une association très active. Récemment, j'ai également gagné le prix du Jury aux FCE Awards. »

« L'ambition est de créer des emplois »

France Scellés a été créée dans le but de proposer une sécurité de qualité avec de la réactivité, du conseil et de l'efficacité : « Je souhaite développer le côté économique mais aussi écologique en apportant un soin tout particulier aux matières premières. Je donne la priorité la fabrication française avant de regarder en Europe ou ailleurs dans le monde en fonction des besoins.

Vanessa Delesderrier commercialise et distribue des systèmes de fermeture tels que les scellés de sécurité, pochettes jetables ou réutilisables, étiquettes, bracelets, enveloppes… et intervient dans tous les secteurs d'activité nécessitant une traçabilité, par exemple sur les camions, containers, marchandises, boîtes, valises ou courrier.

Le chiffre d'affaires de France Scellés est en augmentation et la dirigeante est confiante pour la suite : « L'ambition est de créer des emplois, prendre une place importante sur le marché national et ensuite aller à l'international. « Le but étant de faire un maximum de fabrication et de finition française. La gamme est importante mais je souhaite l'enrichir avec des produits complémentaires et créer de nouveaux partenariats. L'année 2018 marquera l'arrivée de nouveaux produits pour me démarquer de la concurrence et répondre aux attentes du marché national, voire international. »