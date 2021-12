France relance : cinq nouveaux projets soutenus par la Région Île-de-France

Ces nouveaux lauréats viennent s'ajouter aux 13 premiers annoncés en novembre dernier. Au total, ce sont 32 projets qui sont soutenus depuis le lancement de ce programme mis en place par le gouvernement en association avec le conseil régional d'Île-de-France. Ce fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires était doté de 150 millions d'euros pour l'année 2020 et de 400 millions d'euros au total d'ici à 2022. Ses premiers effets se sont fait déjà sentir permettant d'accélérer la stratégie de l'Etat de reconquête industrielle dans les neuf “Territoires d'industrie” créés par la Région Île-de-France.

Les 19 nouveaux projets sélectionnés représentent 9 millions d'euros de subventions mobilisées par France Relance pour un total de 75,6 millions d'euros d'investissements productifs à l'échelle régionale. Pour les entreprises concernées, les objectifs recherchés sont de plusieurs natures : diversification de leur activité, modernisation de leurs procédés de fabrication et pérennisation de leur implantation. Pour la Région, c'est l'espoir de créer plus de 600 emplois. Travaillant main dans la main, Etat et Région ont donc fait le choix de coordonner la mise en place de leurs plans de relance dans un souci de simplification des mesures de soutien prises en faveur des acteurs économiques.

En Seine-et-Marne, les projets retenus concernent les entreprises Gainerie 91 (secteur du luxe à Lieusaint), Cristal Marbre (BTP/Marbrerie à Chelles), Défi Group (transformation métallique à Mitry-Mory), Someflu (fabricant de pompes et de compresseurs) et les laboratoires galéniques Vernin (chimie/pharmacie à Dammarie-les-Lys). Celles-ci ont rejoint les premiers lauréats du département (Surys à Bussy-Saint-Georges, JPB Système à Montereau-sur-le-Jard et EOZ à Limoges-Fourches).