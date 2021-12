France Relance : 88 000 euros pour dix librairies

Plébiscitées par les Français, les librairies de proximité sont désormais considérées comme des commerces de première nécessité. Elles sont donc actuellement ouvertes (tout comme les disquaires). Mais si elles peuvent maintenir leur activité durant cette période de confinement, ces librairies indépendantes ont cependant dû faire preuve d'adaptation (aménagements intérieurs, “click and collect”, transformation digitale) depuis plus d'un an pour faire face à cette crise sanitaire qui s'éternise. Le plan France Relance est donc également mobilisé pour accompagner ces commerces de proximité dans leurs transformations.

Dans le cadre de ce plan, une enveloppe globale de 3,75 millions d'euros a donc été débloquée en faveur des librairies. Cette aide a pour but de les soutenir face aux difficultés financières et économiques qu'elles rencontrent, en particulier en matière de trésorerie. Ce coup de pouce va compenser, en partie, les charges fixes de cette période et maintenir un assortiment de livres neufs suffisant, garantissant ainsi leur niveau d'activité, tout en soutenant celle des maisons d'édition.

Grâce à l'action conjointe de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et du Centre national du livre (CNL), ce sont, au total, 273 librairies franciliennes qui ont bénéficié de ce financement contenu dans le plan de relance national déployé par le Gouvernement. Dans le détail, on recense 157 librairies à Paris, 20 dans les Yvelines, 11 en Essonne, 36 dans les Hauts-de-Seine, 17 dans la Seine-Saint-Denis, 17 dans le Val-de-Marne, cinq dans le Val-d'Oise et dix en Seine-et-Marne.

Les dix librairies seine-et-marnaises bénéficiaires vont se partager la somme de 88 000 euros. Il s'agit de l'Empreinte à Bourron-Marlotte, la librairie du Château (Brie-Comte-Robert), la librairie Café (Crécy-la-Chapelle), les librairies papeterie du Marché et Michel (Fontainebleau), le Monde d'Arthur (Meaux), l'Escalier (Melun), Entre les Pages (Mitry-Mory), les Petits Papiers (Moret-Loing-et-Orvanne) et Vaux livres (Vaux-le-Pénil).