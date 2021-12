“France Relance” : 8M€ pour les communes lauréates

Ce sont donc 12 communes et une intercommunalité, qui vont voir leurs projets soutenus financièrement à hauteur de 8 millions d'euros grâce à un abondement exceptionnel de la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Au départ, 170 dossiers étaient en lice. « Nous avons fait le choix de limiter le nombre de dossiers recevables de manière à vraiment aider les communes bénéficiaires avec des subventions finançant entre 80 % et 100 % des projets », précise Thierry Coudert, le préfet de Seine-et-Marne.

Ces projets sont en lien direct avec la transition écologique et la rénovation du patrimoine, conformément aux priorités du plan “France relance”. Ils ont été sélectionnés en fonction, notamment, de la capacité des collectivités à engager rapidement les travaux pour un effet le plus immédiat possible sur l'activité économique du département. Parmi les travaux subventionnés, on peut citer la construction d'un nouveau gymnase à Chelles, la réhabilitation du stade équestre du Grand Parquet à Fontainebleau ou bien la restauration des remparts de Provins.

Les petites collectivités n'ont pas été oubliées avec six lauréates comptant moins de 5 000 habitants. La Chapelle-Gauthier (1 450 habitants) va ainsi bénéficier de 1,7 million d'euros pour la rénovation de son château médiéval classé monument historique. Ces travaux, dont le coût global est estimé à

2,5 millions d'euros, seront également financés par la Région Île-de-France (450 000 euros) et par le conseil départemental de Seine-et-Marne (250 000 euros).

Ce soutien de l'État va se prolonger en 2021 avec une nouvelle dotation exceptionnelle. Les dossiers, non retenus en 2020, seront étudiés en priorité et l'appel à projet, dédié spécifiquement à la rénovation thermique des bâtiments publics, sera lancé très prochainement.

Les projets retenus :