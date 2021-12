France Relance : 4 000 postes de conseiller numérique à pourvoir

La mission de ces conseillers sera d'accompagner et de former les 13 millions de Français qui utilisent peu, voire pas du tout, les services numériques par manque de compétences. Des ateliers et des formations sur les usages quotidiens du numérique seront ainsi organisés : création d'un CV, protection des données personnelles, utilisation des réseaux sociaux, démarches en ligne... Ces 4 000 professionnels exerceront au sein de différentes structures implantées dans les territoires (agences France Services, collectivités locales, bibliothèques, maisons de retraite, tiers lieux, centres sociaux…). L'État s'engage à financer leur formation et leur intervention pendant deux ans au sein des structures qui les accueillent. Au total, cette initiative va mobiliser 200 millions d'euros sur l'enveloppe de 250 millions alloués à l'inclusion numérique dans le cadre de France Relance.

Renseignements et candidatures : app.conseiller-numerique.gouv.fr