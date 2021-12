France Boissons inaugure un nouveau site logistique

Partenaire privilégié des cafés, hôtels et restaurants (CHR) français depuis plus de 50 ans, France Boissons poursuit son plan de transformation de l'ensemble de ses sites logistiques. Implanté au cœur du territoire seine-et-marnais depuis plus de 20 ans, le site de Marolles-sur-Seine illustre la volonté du distributeur de boissons et de services d'investir dans un outil logistique amélioré, desservant près de 1 300 clients répartis sur le Sud de l'Île-de-France. En effet, le site est destiné à servir les territoires du Sud Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Nord de l'Yonnne.

Un symbole de l'ancrage local de France Boissons

Située au cœur du département, Marolles-sur-Seine a bénéficié d'un investissement total de 2,15 millions d'euros. Irrigué en partie par la plateforme régionale de Bonneuil-sur-Marne, ce site en cross-dock partiel d'une surface totale de 3 000 m² dispose d'une offre produits complète et diversifiée. Les 200 références entreposées et les 3 000 disponibles permettent, grâce à la proximité de la plateforme, de répondre aux différentes typologies d'établissements ainsi qu'aux spécificités des clients de la région. Chaque jour, treize tournées sont effectuées depuis le site de Marolles-sur-Seine. S'inscrivant dans la démarche nationale de renouvellement de la flotte (France Boissons est le 1er distributeur de la filière CHR à s'être équipé en 2014 de camions Euro 6), la totalité des camions du site est éco-responsable et répond aux critères les plus exigeants (Euro 6 et Euro 5).

La modernisation des installations logistiques a par ailleurs permis l'amélioration des conditions de travail pour les 48 salariés du site. Les équipements (transpalettes électriques…) et les programmes (séances d'ostéopathie, programme RH de reconversion des chauffeurs-livreurs, formation en e-learning à la sécurité…) permettent de gagner en ergonomie, de mieux gérer la pénibilité et de former à la sécurité.

Se voulant un acteur économique engagé au service du maintien du dynamisme économique local et de la revitalisation des territoires, France Boissons propose plusieurs accompagnements : aide à la création ou à la reprise d'établissements (aide au montage financier des projets via des cautions bancaires), aide à la professionnalisation et au perfectionnement des offres des CHR (matériel de tirage pression approprié et conseil auprès des clients, machines à café, offre de produits complémentaires…).