Ce rendez-vous, ouvert gratuitement aux copropriétaires, syndics et professionnels, permettra à tous de s'informer et d'échanger autour de l'éco-rénovation, enjeu majeur de l'habitat. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer près d'une cinquantaine d'exposants, assister à des conférences et échanger avec les conseillers éco-rénovation.

Le 31 janvier, de 9 h à 21 h, Hôtel de Ville, 3 rue Lobau, Paris 4e. Inscription sur www.apc-paris.com