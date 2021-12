Forum sécurité routière à Réau

Depuis 2005, la Fédération Française du Bâtiment Île-de-France Est (BTP 77) et ses partenaires (préfecture de Seine-et-Marne, Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, Caisse d’assurance maladie d’Île-de-France, Service interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics de Seine-et-Marne) ont décidé de sensibiliser les chefs d’entreprises et leurs salariés au risque routier et de leur proposer des outils pédagogiques.

Au cours de ce 15e Forum organisé le 2 décembre (7h45-13 heures) sur le site Centaure de Réau, près de Melun, plusieurs ateliers seront proposés : code de la route et stupéfiants au volant, véhicule bien chargé, un allié sécurité, aide à la conduite et à l’éco conduite, enjeux de la prévention du risque routier professionnel et fatigue, addictions et médicaments.

Ce Forum sera également l’occasion pour les entreprises et les membres de la Charte de bonne conduite d’échanger entre elles sur les bonnes pratiques liées au risque routier et de créer un réseau de professionnels permettant notamment d’accompagner les nouveaux membres dans leur démarche de prévention.

Centre Centaure : Autoroute A5b, aire de Galande, Réau.