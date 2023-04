Forum “Objectif Emploi“ à Pontault-Combault le 20 avril

Que vous soyez en recherche d'un premier emploi ou d'une évolution professionnelle, le forum “Objectif Emploi“ va réunir, le 20 avril (9 heures-15 heures) à la salle Jacques Brelde Pontault-Combault, des dizaines d'entreprises et d'exposants en recherche de candidats à l'embauche. 34 stands seront ainsi installés et 500 opportunités d'emploi seront à saisir. Seront également présents les différents partenaires de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne.

Casques de réalité virtuelle

A partir de 9 h 30, un atelier intitulé “Découverte des métiers de la fonction publique“ sera animé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne (CDG 77), tandis qu’un “bar à CV“ sera mis à disposition tout au long de la journée. Il y sera possible de finaliser, d’ajuster ou d’imprimer son CV avec l’aide de conseillers en insertion professionnelle. Des casques de réalité virtuelle seront également disponibles. Ils permettront de découvrir plus de 160 métiers. Enfin, une vélostation sera mise en place

par la Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi (M2IE).

Elle sera consacrée à un chantier d’insertion et aux mobilités douces en lien avec le vélo.

Salle Jacques Brel : 43, rue du Plateau, Pontault-Combault.