Forum Objectif emploi à Champs-sur-Marne

Mille postes seront à pourvoir au cours de ce forum qui se tiendra au gymnase Jean Jaurès de Champs-sur-Marne, le 31 mai, de 9 heures à 15 heures. Cette manifestation est organisée en partenariat avec Pôle emploi, la Mission locale de Paris-Vallée de la Marne et la Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi (M2IE). 40 entreprises seront présentes. Parmi elles, on peut citer BNP Paribas, Brico Dépôt, le CIC Est, Derichebourg, Le Département de Seine-et-Marne, Disneyland Paris, Lidl, Metin Groupe Gueudet, McDonald’s, la RATP et Sodexo Entreprises. Quant au Centre de gestion (CDG), il proposera les offres d’emploi des communes de l’agglomération. Les visiteurs pourront également échanger avec des conseillers en insertion et un professionnel du recrutement présents sur les stands “Bar à CV“ et “Espace coaching“. Enfin, un accompagnement pour des projets de création d’entreprise sera également mis en place à travers “l’Espace “entrepreneurs“ de l’agglomération et le “Groupement de créateurs“.