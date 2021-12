Forum de l'emploi et des formations de l'aérien, le 15 janvier, à Meaux

La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux et la Maison de l'Emploi, en partenariat avec Pôle Emploi, le GIP Emploi de Roissy, le Groupe Aéroport de Paris et Meaux Airshow lancent la 1re édition du Forum de l'emploi et des formations de l'aérien.

@ DR