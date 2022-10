Forum départemental de l’emploi public à Melun

Rendez-vous à l’Escale, à Melun, le 11 octobre de 9 heures à 13 heures. En présence des services de la préfecture, le conseil départemental,l’Education nationale, la Direction générale des Finances publiques, la plateforme de l’Autonomie et Pôle emploi. Les emplois qui seront proposés : accompagnant éducatif et social, animateur seniors, agent de service polyvalent, agent d'entretien, surveillant de nuit, volontaires service civique (18-25 ans), services informatiques, instructeurs dans différents domaines administratifs et techniques (police de l'eau, habitat, droit du sol, mobilité-transport) et des postes administratifs AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).

Durant cette matinée, vous pourrez échanger avec des entreprises, des demandeurs d’emploi et des conseillers mobilisés pour cette occasion.

L’Escale : avenue de la 7e Division blindée américaine, Melun.