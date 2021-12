Pour organiser ce forum intercommunal dédié à l'emploi et la formation, la Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine s'est associée avec la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, et les communes de Melun, du Mée-sur-Seine et de Saint-Fargeau-Ponthierry, afin d'offrir un événement unique sur le territoire.

Au programme, plus de 60 exposants (entreprises et centres de formation), démonstrations de métiers, conférences, ateliers-conseils sur la recherche d'emploi et la création de CV…