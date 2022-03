Forum de l’emploi et de la formation Melun Val de Seine

Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine, en partenariat avec la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine et l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), organise son traditionnel forum de l’emploi et de la formation. L’événement réunit chaque année plus de 90 exposants et près de 500 offres d’emploi sont à pourvoir. Ce forum s’articulera en deux temps : le 8 mars (9h-12h et 13h30-17h) sera dédié à la formation et le lendemain (mêmes horaires) sera consacré à l’emploi. Conférences thématiques, découverte de métiers, mise en relation avec des recruteurs et un stand CV seront également proposés.

www.forum-mvs.com