Forum de l'emploi et de la formation de Melun. Mardi 5 et mercredi 6 février

Rendez-vous les 5 et 6 février prochains à l'Escale de Melun pour préparer votre avenir et rencontrer de nombreux professionnels.

Pour organiser la troisième édition du forum intercommunal dédié à l'emploi et à la formation, Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine s'associe à la Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine pour s'efforcer de répondre à la fois aux besoins des visiteurs (jeunes, collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, salariés en reconversion professionnelle), mais aussi aux organismes de formation et entreprises qui souhaitent recruter ou informer sur les métiers de demain.

Le mardi 5 février sera exclusivement dédié la formation avec la présence des CFA et organismes de formation. Le mercredi 6 février sera quant à lui consacré à l'emploi et aux entreprises.

Au programme : plus de 90 exposants (entreprises et centres de formation), plus de 500 offres, des démonstrations de métiers, des conférences, des ateliers conseils sur la recherche d'emploi, la création de CV… et beaucoup d'autres animations !

Une nouveauté cette année : pour clore l'événement, un spectacle gratuit pour « découvrir la richesse artistique du territoire » réservé exclusivement à tous les visiteurs du Forum sera organisé le mercredi 6 février à partir de 18h30.

Infos pratiques :

9 heures — 12 heures et 13 h 30 — 17 heures L'Escale,

avenue de la 7e Division Blindée Américaine, Melun.

Entrée libre et gratuite. Se munir de plusieurs CV.

Programme, inscriptions et détails sur :

www.mei-mvs.com