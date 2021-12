Forum de l'emploi et de la formation : à vos CV !

La mission emploi-insertion Melun Val de Seine organise la 20e édition de son forum dédié à l’emploi et à la formation qui répond à la fois aux besoins des usagers mais aussi aux centres de formation et entreprises qui souhaitent recruter ou informer sur les métiers de demain.

Au programme cette année plus de 70 exposants (entreprises et centres de formation), des démonstrations de métiers, des conférences (aéronautique, alternance, création d’entreprise), des ateliers-conseils sur la recherche d’emploi et la création de CV, job dating…