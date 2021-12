Forum de l'emploi à Meaux

Ce forum de l'emploi sera organisé par la Maison de l'emploi et de la formation nord-est 77 et se tiendra de 10 heures à 17 heures. Une vingtaine d'entreprises locales devraient être présentes et recruteront sur place via des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Des recruteurs de Disneyland Paris seront notamment présents et proposeront différents postes (hôte de propreté, employé de restauration et de billetterie, magasinier boutique, vendeur, serveur, commis de cuisine…) dans le cadre de CDD et de CDI à temps plein et partiel. D'autres structures et entreprises comme l'Agence professionnelle de l'emploi familial (services à la personne), la Régie du Pays de Meaux (insertion), RG Groupe (dépollution et transport de matières dangereuses), Leroy Merlin, la SNCF, Enedis et Maximo (livraison de produits surgelés) présenteront leurs offres d'emploi.

Centre commercial Les Saisons : 3, avenue Roland Moreno, Chauconin-Neufmontiers. Renseignements : www.mdene77.org.