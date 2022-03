Forum de l’alternance à Meaux

L’alternance est un sujet d’actualité qui vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ? Vous recherchez une formation en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ? Demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants, parents et salariés en reconversion professionnelle sont les bienvenus à la 5e édition du forum de l’alternance. Celle-ci aura lieu le jeudi 24 mars à Meaux de 13 heures à 19 heures. Trois espaces seront mis en place : entreprises, formations et infos conseils.

Le Colisée : 73, avenue Henri Dunant, Meaux. Renseignements : 01 60 24 77 99 e info@mdene77-mlidf.org. Entrée libre.