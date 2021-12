Pontault-Combault : Forum citoyen sur la ville connectée

La ville connectée est un véritable sujet d'actualité dans la mesure où le numérique révolutionne à vitesse grand V nos modes de vie. Les progrès technologiques rendent les infrastructures et les équipements plus performants. Les applications offrent de nouveaux services : information plus rapide, dématérialisation, interactivité, digitalisation des données…

Récompensée par le label 3@@@ « Villes internet », Pontault-Combault continue de développer des services publics s'appuyant sur ces nouvelles technologies pour faciliter la vie des citoyens et favoriser leur accès au numérique. Ainsi, l'infrastructure se développe : maillage du territoire, bornes WiFi gratuit, déploiement du réseau fibre optique, éclairage public connecté, etc.

Lors de ces forums citoyens, toutes les idées et les besoins exprimés seront ensuite étudiés par les techniciens de la ville, puis délibérés lors des ateliers du conseil participatif qui réunira ses membres permanents et les citoyens volontaires fin décembre.

« Les Pontellois-Combalusiens qui ne pourront se déplacer aux forums auront l'occasion de proposer leurs idées et réagir en direct via le Facebook live mis en place pour l'occasion », précise Jean-Noël Houdemond, conseiller municipal délégué aux consultations et à la démocratie participative.