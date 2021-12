Forum associatif : Samedi 1er septembre 1re édition d'AssoMania

Mais ce n'est pas tout. Des animations et des démonstrations sont aussi au programme de la « plus grande fête des associations d'Île-de-France ». À découvrir, notamment : simulateur de chute libre, saut sur airbag géant, motocross, quad, tyrolienne de 50 mètres, démonstration portique aérien et initiation.

Cet événement s'achèvera par une soirée concerts en partenariat avec File 7, avec à l'affiche Ukulele Band, Elias Dris, The Buttshakers, Berywam et Ambre 9. En somme, des styles musicaux divers et variés en allant du rock, en passant par la soul jusqu'aux grands standards du disco pour delancer la nouvelle saison en chanson.

Entrée libre (gratuit)

Château de Chessy, parc et gymnase du Bicheret – Chessy​

Parkings fléchés aux abords de la manifestation

Restauration sur place en journée et en soirée

Tél : 01 60 43 66 52 - assomania@vdeagglo.fr