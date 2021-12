Forte dégradation de la situation épidémique et accélération de la vaccination

La situation épidémique en Seine-et-Marne ne cesse de se dégrader. Le 15 décembre, le taux d’incidence du département s’élève à 584 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de cas a ainsi augmenté de 87 % en dix jours. Pour contenir cette progression, la préfecture rappelle l’importance de respecter les gestes barrières et annonce l’accélération de la campagne de vaccination et de la dose de rappel. Toute personne ayant été vaccinée il y a plus de cinq mois est appelé à recevoir la troisième dose de vaccin. Dans le département, les deux vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna sont disponibles. La préfecture l’assure : « Ces deux vaccins garantissent la même efficacité face au virus ».

Le département compte 17 centres de vaccinations ouverts et approvisionnés dont deux de grande capacité. En plus de ces lieux fixes, des opérations de vaccination éphémères sont organisés et recensés sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne. La prise de rendez-vous peut s’effectuer sur santé.fr, un site partenaire de Doctolib.

Les services de la préfecture rappellent qu’à la suite des recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), le vaccin Pfizer sera privilégié pour les personnes de moins de 30 ans et à l’inverse, le vaccin Moderna sera donné en priorité aux plus de trente ans afin de garder les doses de Pfizer pour les plus jeunes. Selon le site Covidtracker, la tension hospitalière était à 134 % ce mercredi 22 décembre. Le département compte 103 personnes en réanimation.