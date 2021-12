Formation sur les marchés publics du Grand Paris le 12 février

Les objectifs de cette formation sont :

• d'améliorer sa performance commerciale sur les marchés publics ;

• d'affiner sa perception des besoins des maîtres d'ouvrage du Grand Paris ;

• d'être capable de répondre aux appels d'offres efficacement seul et en groupement ;

• de sécuriser sa réponse aux appels d'offres.

Cette formation s'adresse aux chefs d'entreprise, gérants, responsables commerciaux, commerciaux, chargés d'affaires, technico-commerciaux.

Au programme, une formation collective d'une journée :

- Fonctionnement des marchés publics, détection efficace des marchés publics, se faire connaître en amont de la publication, posture et processus à adopter, construire un mémoire technique, les différentes formes de réponse à apporter, établir un dossier de réponse, le cadre juridique, les pièges et risques à éviter, identifier les organismes publics à cibler…

Mais aussi un accompagnement individuel d'une journée en entreprise sur la base de votre expérience et de vos besoins, l'expert marchés publics accompagnera les participants dans l'analyse des réponses aux appels d'offres.

Entreprises concernées : les PME-PMI au sens européen : entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 45 millions d'euros et n'étant pas détenu à plus de 25 % par un grand groupe et hors perception sur les trois derniers exercices fiscaux d'une aide du Fonds européen n'excédant pas 200 k€.

Les points forts de la formation :

- une formation collective sur mesure

- un accès à des fiches-outils pratiques

- un partage d'expériences entre entreprises d'un même secteur d'activités

- une formation-action pour favoriser le passage de la théorie à la pratique.

Formation payante. Contacts : Tél. : 01 74 60 51 00

David Chanca - david.chanca@seineetmarne.cci.fr

Corinne de Oliveira - corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

Renseignements et inscription sur www.seineetmarne.cci.fr