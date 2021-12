Atelier du Service d'appui RH : la mise en place et la conduite des entretiens professionnels

Sur le thème “ la mise en place et la conduite des entretiens professionnels ”, le Service ‘appui RH, porté par Seine-et-Marne Attractivité, présentera à partir de 9 h le contexte réglementaire, la distinction entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel, les différents dispositifs de formations, les enjeux et les objectifs de l'entretien professionnel, la périodicité, la préparation et comment le formaliser…

En partenariat avec la Communauté de communes du Provinois. Salle du conseil. 1 cour des Bénédictins, Provins.