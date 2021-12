Formation avec Google à l'Upem, du 22 au 24 janvier

Embarquez pour trois jours de formation avec Google les 22, 23 et 24 janvier à l'Auditorium du Bâtiment Copernic. Proposée par Google et l'Upem, cette formation, gratuite et certifiante, est une introduction aux compétences clés à maîtriser dans un monde digital.

Au programme : culture digitale, marketing et communication en ligne, recherche d'emploi, création de projets innovants.

Objectifs d'apprentissage :

- Maîtriser les fondamentaux du marketing digital : référencement SEO, SEM, réseaux sociaux, e-commerce, e-mailing, etc. (avec des experts du digital).

- Mettre le digital au service de la recherche d'emploi : métiers du digital, outils clés de la recherche d'emploi, compétences nouvelles (avec des experts du recrutement).

- Méthodologie : une formation qui repose sur l'intervention d'experts dans chacun des domaines et sur les partages d'expériences.

« Apprendre en faisant » sera la ligne directrice pendant ces trois jours.

La certification Google ateliers numériques : valorisez vos compétences avec la certification Google ateliers numériques aux fondamentaux du marketing digital, reconnue par IAB Europe (sous réserve de réussite à l'examen final).

L'inscription est gratuite mais obligatoire. La formation est ouverte à tous les cursus, sans pré-requis ou filière spécifique, et aux personnes extérieures à l'Université.

Inscriptions : http://bit.ly/UPEMJan2019

Programme détaillé : https://bit.ly/2QU5BYn

5 boulevard Descartes, Champs-sur-Marne