Formation : 5 jours pour entreprendre

Le stage « 5 jours pour entreprendre » s'inscrit dans un dispositif d'appui mis en place par les Chambres de Commerce et d'Industrie qui s'adresse aux porteurs d'un projet de création et/ou de reprise d'entreprise souhaitant mener une réflexion complète avant de se lancer. L'objectif du stage « 5 jours pour entreprendre» est de permettre à chacun de :

- maîtriser les étapes de la création d'entreprise,

- tester et valider la cohérence de son projet,

- appréhender les contraintes et les choix juridiques, fiscaux, sociaux,

- se former aux principes de base de la gestion d'entreprise, approcher ses interlocuteurs futurs,

- se donner les meilleures chances de réussite.