Forêt de Fontainebleau : « des vérifications sur les parkings »

« Nous veillerons à ce que des groupes supérieurs à 10 personnes ne se forment pas. La forêt de Fontainebleau représente une fois et demie la superficie de Paris. On a donc plus de chances de s'y promener, même en s'écartant de deux ou trois mètres chacun, sans aucun problème de croiser des foules – qui sont en revanche nombreuses à l'entrée parfois des supermarchés. Aujourd'hui, c'est un endroit qui va pouvoir permettre de s'oxygéner, de retrouver du vert pour les Franciliens qui, effectivement, pendant quelques semaines, sont restés chez eux. » a précisé le maire de Fontainebleau sur l'antenne de Franceinfo.

Dans son plan de déconfinement, le gouvernement a confirmé que les forêts publiques - domaniales, régionales, départementales et communales - rouvrent lundi 11 mai (la région Île-de-France compte 217 forêts publiques).