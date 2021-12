Forêt de Fontainebleau : des bénévoles du tourisme sensibilisent le public

Avec 11 millions de visiteurs par an, la forêt de Fontainebleau n'est pas un site touristique comme les autres. Difficile pour le public de savoir où aller et connaître les bons réflexes à adopter. D'où la présence, cet été, de bénévoles et de volontaires du tourisme qui viennent prêter main forte aux forestiers de l'ONF. Le but de cette opération de sensibilisation, initiée en 2020 par la Région Île-de-France, est de renforcer l'information des promeneurs, afin de valoriser et de protéger la forêt.

Depuis le mois de mai, 27 bénévoles et trois volontaires du tourisme, pour la plupart étudiants, sont ainsi à pied d'oeuvre. Facilement reconnaissables à leurs gilets (verts pour les bénévoles et violets pour les volontaires), ils sillonnent, du mercredi au dimanche, les sites les plus touristiques du massif de Fontainebleau (Isatis, Franchard, Sables du Cul du Chien, Barbizon, Rocher Canon, Apremont...).

En 2020, cette opération avait permis de sensibiliser 2 500 personnes. Cette année, à la mi-juillet, 2 000 visiteurs avaient déjà croisé le chemin de ces bénévoles et volontaires du tourisme.