Forêt de Fontainebleau : 1, 2 hectare de lande détruits

Munis de six lances et après plusieurs heures d’effort, 34 pompiers issus de neuf casernes du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) sont parvenus à maîtriser ce feu de forêt. Celui-ci s’est déclaré le jeudi 2 juin sur la parcelle 70 située au Mont-Merle, à proximité du chemin de grande randonnée n°11 et d’une réserve biologique. Au total, 1,2 hectare de lande (composée notamment de pins et de jeunes bouleaux) sont partis en fumée. Un précédent incendie était déjà survenu en 2017 sur ce chaos rocher. En période de fortes chaleurs, comme ce fut le cas lors de la première semaine de juin, l’Office national des forêts (ONF) appelle les promeneurs à la plus grande prudence et rappelle que tout feu est interdit en forêt et qu’il est fortement déconseiller d’y allumer une cigarette.