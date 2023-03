“Forêt belle“ à Fontainebleau le 19 mars

Cette collecte de déchets se déroulera le dimanche 19 mars de 9 heures à midi entre la Croix de Toulouse et le rond-point de Valvins, à Fontainebleau. Organisée par le SMICTOM-LOMBRIC, cette opération s'inscrit dans le cadre du Défi pour l’Environnement organisé dans toute la Seine-et-Marne ce week-end. Le Département est, en effet, partenaire de cet événement aux côtés de l’Office national des forêts (ONF), du Lions Club, de l’association des Amis de la Forêtde Fontainebleau et de l’association des Chasseurs.

Déchets triés, valorisés et recyclés

“Forêt belle” répond à un double objectif : sensibiliser le public à l'environnement et lutter contre les dépôts sauvages. Une fois ramassés, les déchets sont ensuite triés, valorisés et recyclés. L’édition 2020 avait réuni près de 1 500 participants et permis de collecter 20 tonnes de déchets.

Des sacs pour le tri et des pinces à déchets seront distribués. Les participants sont invités à apporter leurs gants et gilets de sécurité. Par ailleurs, les mineurs doivent venir obligatoirement accompagnés.

La RD 138 sera fermée à la circulation pendant la durée de l'événement. Il sera possible de stationner son véhicule à la Croix de Toulouse et les participants seront accueillis par l’association des Amis de la Forêt de Fontainebleau et le SMICTOM avec le soutien de l’ONF.

