FoodTech : 10 entreprises étrangères séduites par l'attractivité de Melun

L’objectif de cette opération business est de renforcer le rayonnement et l’attractivité de la filière innovation agroalimentaire de Melun Val de Seine, et d’intensifier le développement international des membres de Vitagora.

Mission accomplie puisque dix entreprises étrangères étaient présentes à ce haut rendez-vous de la FoodTech pour rencontrer des start-up françaises qui développent de l’eau en capsule, des insectes apéritifs, des solutions de stockage de produits frais en atmosphère contrôlée… et tutti quanti.

Faire rayonner l’excellence française

Matières premières pionnières (insectes, microalgues, aliments fermentés...), technologies et procédés de transformation innovants, applications alimentation-santé nouvelles : ces entreprises sont venues s’enrichir des compétences des 17 acteurs de Vitagora présents pour l’occasion. Ces entreprises viennent d’horizons lointains, du Chili à la Thaïlande, en passant par la Pologne !

Il s’agit de la quatrième édition de cet événement de rencontres d’affaires internationales, baptisé Appetite for Innovation, et pour la première fois organisée à Melun en partenariat avec la CAMVS. Les trois éditions précédentes ont mobilisé 30 grandes entreprises multinationales et ont généré un total de 230 rendez-vous d’affaires individuels avec des acteurs français. Le format mêlant rendez-vous d’affaires individuels et présentations courtes permet aux offreurs français de solutions innovantes de rentrer en relation avec de grandes entreprises étrangères, souvent difficiles à atteindre pour les PME.

« Les insectes comestibles sont un sujet brûlant du moment : il est important de bien rappeler les particularités de notre secteur aux professionnels de l’agroalimentaire - Appetite for Innovation nous en donne la possibilité. Cet événement représente également une formidable opportunité pour faire rayonner notre marque à l’international et nouer des liens avec les grands comptes étrangers », explique Bastien Rabastens, co-fondateur de la start-up Entoma qui commercialise sous la marque Jimini’s des insectes apéritifs.

Développer l’attractivité de Melun Val de Seine

A l’image d’Appetite for Innovation, l’invitation de grandes entreprises étrangères représente pour Vitagora un levier de sa stratégie pour le développement des entreprises et l’économie de ses territoires. L’organisation de cet événement à Melun s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Vitagora et la CAMVS. Ce partenariat vise à renforcer la filière innovation agroalimentaire du territoire de Melun Val de Seine et plus globalement de la région Île-de-France.

Proche de Paris et Rungis, Melun Val de Seine est situé au sein d’un environnement fortement tourné vers l’agroalimentaire (56%% du territoire de Seine-et-Marne est consacré à l’agriculture). L’accompagnement proposé par Vitagora et la CAMVS aux entreprises de l’agroalimentaire réunit un ensemble de services et d’outils pour accélérer leur développement par le biais de l’innovation.

En parallèle, la CAMVS a développé une offre d’accueil autour de solutions immobilières adaptées aux besoins des entreprises agroalimentaires, ainsi qu’un soutien opérationnel dans leur démarche d’implantation.

Depuis la mise en place de ce partenariat, le nombre de membres de Vitagora en Île-de-France a atteint 74 en fin 2015, dont 36 PME/ETI. 50%% des entreprises membres de Vitagora en Île-de-France sont impliqués dans des projets d’innovation collaboratifs.