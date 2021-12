Fontenay-Trésigny aura enfin son magasin Leclerc en septembre 2021

Cela faisait dix ans que les habitants de Fontenay-Trésigny l'attendaient. Cette fois, c'est sûr, ils auront leur centre commercial Leclerc. Les travaux ont débuté il y a un mois et son ouverture est prévue pour septembre 2021.

Entre l'acquisition du terrain par le groupe Leclerc, en 2014, et les premiers coups de pelleteuses, il aura donc fallu patienter six longues années pour que ce projet finisse par se concrétiser. Six années de procédures administratives et judiciaires lancées par des enseignes concurrentes déjà installées sur ce territoire. La Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) et même le Conseil d'Etat ont été saisis. Fin 2019, ce dernier a finalement tranché en faveur du groupe Leclerc, rejetant les derniers recours. Mais les travaux ont dû être encore différés de quelques mois en raison de la crise sanitaire.

À l'issue de ces différentes péripéties, le chantier, situé entre l'avenue Clément Ader est les rues Sophie Germain et Marguerite Perey, a donc pu enfin s'ouvrir. Dans neuf mois, si tout se passe bien, c'est un centre commercial flambant neuf d'une superficie de 2 990 m2, qui ouvrira ses portes, accueillant notamment un traiteur, une boucherie, une poissonnerie et une boulangerie-pâtisserie. Une petite galerie marchande est également prévue, composée de cinq à six commerces. À l'extérieur, les automobilistes disposeront d'une station-service équipée de six pompes, alors qu'un drive est également envisagé.

Ce futur centre Leclerc emploiera 80 salariés. La phase de recrutement débutera en avril. Bonne nouvelle pour les employés du Leclerc de Pontault-Combault, qui va très prochainement et définitivement fermer ses portes, la plupart d'entre eux devraient conserver leur emploi. Ils doivent, en effet, venir renforcer le futur site commercial de Fontenay-Trésigny.