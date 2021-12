Fontenay-Trésigny a sa maison médicale

Tous les cartons ne sont pas encore déballés, mais certains soignants ont déjà pris possession des lieux. La maison de santé de Fontenay-Trésigny a ouvert ses portes au début de l'année après dix-huit mois de travaux. Elle devait être inaugurée en septembre, mais la crise sanitaire a perturbé l'avancement du chantier. Le coût de cette réalisation s'élève à 1, 8 million d'euros. L'État, la Région et l'Agence régionale de santé (ARS) en ont financé la moitié, tandis que la municipalité de Fontenay-Trésigny a pris à sa charge le reste via un prêt bancaire.

Adossée au centre culturel Michel Polnareff, cette nouvelle structure, d'une superficie de 660 m2 et dotée d'une salle de réunion de 60 m2 (pouvant servir aux ateliers d'éducation thérapeutique), peut abriter jusqu'à 12 cabinets (six généralistes et six spécialistes). Pour l'instant, trois médecins généralistes, un kinésithérapeute, deux psychomotriciennes, une psychologue et une sage-femme se sont installés. Au cours des deux prochains mois, deux nouveaux généralistes vont arriver. Des renforts qui compenseront deux départs survenus en fin d'année dernière et qui permettront de réguler rapidement les demandes de rendez-vous.

Des cabinets encore à pourvoir

Il est vrai que cette maison médicale connaît un tel succès que son secrétariat a vite été submergé d'appels téléphoniques. Tout va donc entrer dans l'ordre prochainement. Ce nouvel équipement devrait, en tous les cas, contribuer à combattre efficacement le phénomène de désertification médicale et à lutter contre la pandémie de Covid-19.

Pour les praticiens, cet outil de travail présente un véritable avantage : il va, en effet, leur donner l'occasion de pouvoir travailler en équipe avec, notamment, des échanges permanents sur d'éventuels patients communs, gage d'une meilleure prise en charge et d'un suivi plus efficient. Un argument qui a dû peser dans leur décision de venir s'installer dans la commune la plus peuplée du Val Briard (5 678 habitants).

Comme on l'a dit, il reste encore des cabinets à pourvoir, dont un dédié à l'orthophonie. Les praticiens intéressés peuvent contacter la mairie de Fontenay-Trésigny (01 64 25 90 67) ou se mettre en relation avec Olivier Godart, président de l'association des professionnels de santé du bassin de vie de Fontenay-Trésigny (06 11 18 55 30).

Maison de santé : 57, rue La Fayette Fontenay-Trésigny Tél : 01 80 97 93 25. Ouverte du lundi au vendredi (8h – midi et 14h – 16h).