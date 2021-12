Fontainebleau/Thomery : les compositrices au musée Rosa Bonheur

Mozart, Beethoven, et Bach sont bien connus du publics. Mais qui peut citer des noms de compositrices ? C'est la raison d'être de ce festival organisé au Château de By, qui a été récemment repris et rénové par Katherine Brault.

" La passion de Rosa Bonheur pour la musique n'est plus un secret, La grande Carvalho, Massenet et Bizet étaient de ses intimes, la présence imposante de son Erard dans l'atelier l'atteste aussi. Nous sommes très heureux de faire entendre des compositions de femmes, dans le parc du château de l'artiste, là même où Rosa observait des heures entières le soleil à travers les feuillages des arbres séculaires ", souligne la propriétaire des lieux.

La programmation du festival est tournée vers la mise en lumière de la création musicale féminine. " Cette programmation audacieuse est portée par de grands noms de la musiques vocale et instrumentale qui ont répondu présent, afin de faire découvrir au public des chefs-d'œuvre inédits, injustement effacés de l'histoire de la musique ", expliquent Lou Brault et Héloïse Luzzati, directrices artistiques. " En 1865, Rosa Bonheur est la première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur des mains de l'Impératrice Eugénie, qui voulait ainsi démontrer que « le génie n'a pas de sexe », maxime qui illustre à merveille le message que nous souhaitons porter avec le Festival Rosa Bonheur ".

Infos pratiques

12 rue Rosa Bonheur, Thomery. Du 24 juillet au 20 septembre, tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 18h. Durée : 1h

Tarifs : 22 euros. Moins de 8 ans : 8 euros. Pass week-end : 40 euros. Pass 4 concerts : 72 euros. Pass illimité 18 concerts : 300 euros.

Pour réserver : festival@chateau-rosa-bonheur.fr ou par tél : 09 87 12 35 04. Distanciation physique et masques sont de rigueur. Réservation en ligne sur https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/festival/