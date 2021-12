Fontainebleau : visiter la forêt avec un guide nature

Durant deux heures, cette balade invite à prendre un temps pour mieux s'imprégner de l'histoire de la forêt de Fontainebleau, et à s'émerveiller de la richesse de sa faune et de sa flore. A partir de ses points de vue remarquables, le visiter parcourra ce lieu classé Réserve mondiale de biosphère. L'office a sélectionné des professionnels aguerris, afin de proposer diverses expériences, telles : le sentier des peintres à Barbizon, les platières de Franchard, les mares en forêt de Fontainebleau, découverte des végétaux comestibles, droit civique de la forêt, etc.

Le lieu de rendez-vous est différent à chaque visite. Les mesures sanitaires adéquates sont mises en place (gestes barrière et distanciation sociale).

Infos : 01 60 74 99 99. Réservation en ligne : https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr

Fontainebleau Tourisme, 4, bis place de la République, Fontainebleau.