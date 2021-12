Fontainebleau : Une application pour découvrir la forêt

Disponible sur iPhone et smartphone, elle propose, au travers de textes, photos, vidéos… de découvrir huit circuits thématiques (biodiversité, gestion forestière des arbres, …), dont certains ont été scénarisés pour les jeunes. La recherche peut être affinée par catégorie : cycliste, grimpeur, piéton, personne handicapée, personne avec enfants, … Trois rubriques sont accessibles à partir de la page d’accueil : trouver un circuit ; informations et événements ; liste des services. A l’arrivée sur le site, il est possible d’activer la géolocalisation, ce qui permet d’obtenir, en temps réel, les informations sous forme d’alerte. Une vibration de l’appareil indique un point d’intérêt. L’application comporte de nombreuses autres fonctionnalités, accessibles et compréhensibles par tous (espace personnel, météo, localisation pour l’appel des secours, …).

Gérée par l’ONF (Office national des forêts), la forêt de Fontainebleau comprend 20 000 hectares de massif boisé et reçoit 17 millions de visites par an (ce qui en fait le site naturel le plus visité de France). Il propose 1 500 km de sentiers, dont 400 km balisés, avec des aires de pique nique et des points d’information. C’est également l’un des sites européens les plus riches sur le plan de la biodiversité, avec plus de 15 000 espèces animales et végétales recensées. La forêt de Fontainebleau fournit également du bois à une filière qui participe au développement économique : ses bois de chêne, notamment, servent à faire vieillir les vins les plus prestigieux. Le massif vient d’être labellisé « Forêt d’exception ». Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’ONF assure la gestion durable des forêts publiques françaises, soit près de dix millions d’hectares.