Fontainebleau : un appel à projets pour la réhabilitation du quartier des Héronnières

Faire émerger des solutions innovantes pour valoriser le quartier des Héronnières. C'est le but du lancement de cet appel à projets, qui est élargi aux parcelles attenantes; l'ensemble totalisant une surface de près de 8 ha. « Qu'ils émanent d'investisseurs et d'opérateurs privés ou publics, les projets devront contribuer à la mise en valeur et au rayonnement de ce patrimoine d'exception appartenant à l'Etat. Ils devront également respecter les ambitions du château de Fontainebleau, l'un des plus visités en France et classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, au cœur d'un espace naturel remarquable »,

indique le château.

« Véritable projet urbain, la réhabilitation du quartier des Héronnières constitue un levier d'attractivité pour le territoire bellifontain et une réelle opportunité pour le développement du château de Fontainebleau. Une approche globale du site, comprenant à la fois l'ensemble classé Monuments historiques et les parcelles avoisinantes, a été rendue possible grâce une collaboration exemplaire entre le château, les collectivités, le ministère de la Culture, le ministère des Armées et l'Office national des forêts », explique Jean-François Hebert, président du château de Fontainebleau.

Un appel en deux temps

L'appel à projets se fera en deux temps, avec d'abord un appel à candidatures, puis un appel d'offres. Pour participer, les candidats devront se présenter en groupements, dont la constitution est libre, et déposer un dossier de candidature avant le 5 mars prochain.

Un comité de suivi ad hoc sélectionnera les trois ou quatre meilleurs candidats fin avril, lesquels seront invités à remettre une offre. Les candidatures seront analysées selon les capacités professionnelles, techniques et financières des groupements.

À l'origine, un appel à idées

Cet appel à projets fait suite à un appel à idées, lancé en septembre 2016, qui avait pour ambition de faire émerger des manifestations d'intérêt.À partir de la douzaine d'idées présentées, cinq axes de développement pour les Héronnières ont été retenus par le château de Fontainebleau, en raison de leur compatibilité avec son propre développement et celui du territoire bellifontain : l'hôtellerie haut de gamme, la culture, l'enseignement, les activités sportives liées à la forêt, avec l'équitation en point central, et le champ social.