Fontainebleau : un agriculteur a déboisé illégalement plus de quatre hectares

Un agriculteur de Tousson a été jugé et condamné, le 13 mars, par le tribunal judiciaire de Fontainebleau pour des coupes d’arbres dans des espaces classés, ainsi que pour enfouissement et dépôt de déchets.

Deux ans de prison, dont un an sous bracelet électronique : voilà la peine à laquelle a été condamné un agriculteur peu scrupuleux par le tribunal judiciaire de Fontainebleau selon une information du “Parisien“. Il était accusé d’avoir coupé desarbres dans des espaces classés Natura 2000 sur 44 620 m2, mais aussi d’avoir enfoui et déposé des déchets sur des terres agricoles à Boissy-aux-Cailles et Tousson (où est située son exploitation), deux villages seine-et-marnais, entre janvier 2019 et mars 2022.

Quatre ans d’enquête

Par ailleurs, cet agriculteur âgé de 59 ans, qui a nié les faits et a décidé de faire appel, a reçu l’interdiction définitive d’exercer son métier. Il devra également indemniser les victimes.Les propriétaires des terrains endommagés et les mairies concernées avaient, en effet, déposé plainte, tandis que l’Office français de la biodiversité (OFB) s’était constitué partie civile.

Cet homme est, en fait, un récidiviste, puisqu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2005. Il avait, en effet, coupé et abattu des arbres sans autorisation avant d’en voler le bois.

Quatre ans d’enquête ont été nécessaires aux gendarmes de La Chapelle-la-Reine pour mettre fin aux agissements du suspect, qui a été photographié en flagrant délit par les enquêteurs.