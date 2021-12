Fontainebleau : Top départ pour les « Balades Branchées »

Conçue comme une « introduction à la beauté et à la richesse des espaces verts franciliens », selon Philippe Helleisen, directeur général de l'Agence des espaces verts, l'application Balade Branchée vient d'être lancée dernièrement au Centre pédagogique forestier de Fontainebleau (La Faisanderie). « Balade Branchée est un projet innovant, partenarial et qualitatif », résume Philippe Helleisen.

Cette application résulte de la collaboration entre l'Office national des forêts, l'Agence des espaces verts de la Région, et les départements de Seine-et-Marne et des Yvelines. « L'idée est d'aller plus loin ensemble », explique le directeur général de l'AEV, qui précise que chaque organisme disposait déjà de son application.

Centrée sur l'usager, la Balade Branchée tire profit des possibilités offertes par le numérique. Ainsi, le promeneur peut utiliser une carte, où sont géolocalisés les différents parcours et opter pour un filtre en fonction du type de balade (forêt, campagne, faune et flore, patrimoine, rochers, ou eau) ou du public concerné (tout public, personnes à mobilité réduites, handicapées, cavaliers, cycliste ou piéton). Le marcheur reçoit tout au long de son parcours et en temps réel des informations contextualisées, élaborées par des naturalistes, des forestiers, des historiens et des artistes. À découvrir, du côté du département : le marais d'Episy, site francilien remarquable pour sa richesse et l'originalité de sa flore, le parc de Livry, marqué par l'histoire, ou la forêt régionale de Rougeau, aménagée par Louis XV.

L'application ne se substitue toutefois pas à l'environnement parcouru, puisqu'au contraire elle est une invitation à « comprendre et observer ce qui ne pouvait pas être vu ou compris sans aide ». Balade Branchée intègre également les promenades proposées par les applications « Forêt de Fontainebleau » de l'ONF et « Pan, Parcours Appli' Nature » de l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France.

L'objectif étant finalement de montrer que l'Île-de-France, au-delà d'être une Région-capitale concentrant l'activité économique et la densité humaine, regorge également d'espaces naturels insoupçonnés. « Balade Branchée a vocation à être une application de référence pour ceux qui veulent découvrir les espaces naturels d'Île-de-France », conclut Philippe Helleisen. L'application est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.