Fontainebleau : Repas « octobre rose »

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. En octobre 2014, pour la 21ème année consécutive en France, la campagne de lutte contre le cancer du sein, organisée par l'association "Le Cancer du Sein, Parlons-en !" vous propose de lutter contre le cancer du sein en vous informant et en dialoguant. Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire progresser la recherche, telle est la vocation de cette campagne et de l'Association. Afin de montrer l'engagement du restaurant l'Orangerie du Château de Fontainebleau (77) aux côtés de l'association Cancer du Sein.

Bernard Chahmirian, réalise un menu rose à 26 € avec :

Saumon fumé au citron vert sur une crème fouettée à la rose, Magret de canard caramélisé au sirop de rose, pommes de terre grillées, Tartelette meringuée à la mousse de framboise.

Pour chaque menu consommé, 2 € seront reversés à l’association "Le Cancer du Sein, Parlons-En !"