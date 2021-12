Fontainebleau : Réouverture du théâtre impérial

Voulu par Napoléon III et aménagé par Hector Lefuel (architecte attitré de l’empereur), ce théâtre avait été inauguré pour la première fois en mai 1857, à l’occasion de la visite du grand-duc Constantin, frère du tsar Alexandre II. Construit sur quatre niveaux, il pouvait accueillir 400 spectateurs. Fascinée par la reine Marie-Antoinette, l’impératrice Eugénie pouvait ainsi s’installer dans la loge impériale et admirer la salle en forme d’ellipse, inspirée de celle du petit théâtre du château de Versailles. Après une quinzaine de représentations, le théâtre impérial fermait ses portes en 1870, à la chute de l’Empire. Quelques représentations furent données par une poignée d’officiers sous l’Occupation allemande, mais finalement, le théâtre dû être fermé en 1941 pour des raisons de sécurité. Sa restauration a été financée par un don de 10 millions d’euros d’Abu Dhabi, et le théâtre porte maintenant le nom de l’émir Khalifa ben Zayed al-Nahyan. Le ministère de la Culture a accordé une subvention de 2,3 millions d’euros pour la rénovation de la toiture. Le versement de la seconde enveloppe du mécénat (5 millions d’euros) permettra d’achever les travaux de restauration qui porteront sur les deuxième et troisième niveaux mais aussi sur la scène et ses équipements. Lors de sa réouverture complète, le théâtre pourra à nouveau servir de cadre pour des spectacles, qui resteront cependant exceptionnels. Renseignements au 01 60 71 50 60 ou sur www.chateaudefontainebleau.fr .