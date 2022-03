Fontainebleau : quatre chiens de chasse victimes de la maladie d’Aujeszky

En janvier, au moins trois foyers ont été recensés dans l’Oise, la Haute-Marne et l’Eure. La Seine-et-Marne a été également touchée avec la mort de quatre chiens de chasse à la suite d’une sortie dans la forêt des Trois Pignons à Fontainebleau. La maladie d’Aujeszky, due à un herpèsvirus et appelée également pseudo rage, est à l’origine de cesdécès brutaux. C’est ce qu’a confirmé l’analyse du prélèvement réalisé sur l’un des chiens contaminés. Réputée contagieuse, cette maladie virale touche les porcs domestiques et les sangliers sauvages, ainsi qu’accidentellement les chiens et les ruminants. Elle n’est pas transmissible à l’homme et la viande peut être consommée. Dans ce contexte sanitaire, la Chambre d’agriculture de région Île-de-France rappelle l’importance des mesures de biosécurité au sein de la filière porcine.