Fontainebleau : Quand les quartiers populaires mènent la vie de château

« Le mur doit tomber entre ces lieux que seulement quelques kilomètres séparent », estime Jean-François Carenco, préfet de région. Une convention de jumelage a été signée récemment entre l'établissement culturel et l'Etat pour que les jeunes des quartiers soient poussés à découvrir ce joyau historique.

Le château se verra attribuer 60 000 euros par an pendant trois ans (soit 180 000 euros versés par l'Etat et la Région) pour mettre en place un parcours culturel avec des habitants de tout âge, parité scrupuleusement respectée. Il s'engage à inventer des actions spécifiques pour les habitants de ces quartiers qui seront également acteurs de ces projets artistiques à définir. Chaque année, ces actions devront aboutir à un événement organisé au château et dans les quartiers. Le service des publics du château pratique déjà depuis plusieurs années des projets d'éducation artistique et culturelle, avec par exemple le festival de l'Histoire de l'Art.

Visites, concerts et interventions artistiques

Le thème principal sera la revalorisation du patrimoine, aussi bien du château que des quartiers. Des visites du palais seront organisées dans un premier temps alors qu'un appel d'offres sera lancé pour définir un parcours artistique. Des artistes interviendront également dans les quartiers. En septembre, un concert avec des professeurs du conservatoire municipal de Savigny sera donné dans les halls d'immeubles.

Douze autres conventions similaires ont été signées en Ile-de-France (lire encadré).

Dans le département, le château de Champs-sur-Marne affine un projet artistique avec la ZSP de Torcy. Ce jumelage pourrait être signé en septembre.