Fontainebleau : pépinière d'entreprises

Nouveau : à partir du 14 octobre, la Pépinière déménage au Télécentre Stop & Work, 3 rue Paul Tavernier à Fontainebleau, en face de l’INSEAD.

Programme des mardis du 4e trimestre 2014 :

Septembre

Mardi 16 Atelier Business Model : aspect présentation (valorisation d’un projet) et aspect commercial (étude de marché et benchmarking)

Mardi 23 Atelier thématique : conférence « outils de financement » organisée par Innov 77 Intervenants : BPI France, Banque BNP, CCI 77 Attention : cette conférence se tiendra à la salle des élections, place de la République à Fontainebleau

Mardi 30 Point accueil : renseignement et orientation de tous les porteurs de projet, sur rdv.

Octobre

Mardi 7 Permanence expertise (sur rdv)

Mardi 14*Atelier Business Model : aspect technique (évaluation du produit ou service, degré d’innovation, etc.) et aspect exploitation (locaux, matériel, mobilier, fournisseur etc.)

Mardi 21*Atelier thématique : « avant l’embauche » : recherche de candidat, grille de définition de poste, préparation de l’entretien, contrat de travail Expert : Jean-Claude Estrampes, Directeur de cabinet de recrutement HR Connexion - Perfhomme

Mardi 28* Point accueil : renseignement et orientation de tous les porteurs de projet, sur rdv.

Novembre

Mardi 4* Permanence expertise (sur rdv)

Mardi 18* Atelier Business Model : aspect financier (tableaux prévisionnels, ratios financiers, financement du projet) et aspect juridique (analyse du statut juridique, du social et fiscal de l’entreprise)

Mardi 25* Atelier thématique : « pendant et après l’embauche » : maîtrise de l’entretien, plan de carrière, évaluation annuelle Expert : Jean-Claude Estrampes, Directeur de cabinet de recrutement HR Connexion - Perfhomme

Décembre

Mardi 2* Point accueil : renseignement et orientation de tous les porteurs de projet, sur rdv.

Mardi 9* Permanence expertise (sur rdv)

* nouvelle adresse : 3 rue Paul Tavernier à Fontainebleau