Fontainebleau : Osenat propose ses enchères en ligne

Lors du premier confinement, les 30 salariés d'Osenat avaient été placés en télétravail. Cette fois-ci, ils sont tous ou presque présents sur les différents points d'accueil de la maison de vente (Paris, Versailles et Fontainebleau, à l'hôtel d'Albe). Pour travailler, les employés utilisent notamment le site internet de la société. Celui-ci permet, en effet, aux éventuels acquéreurs de visualiser les objets convoités. Désormais réalisées à huis clos, les ventes sont ainsi retransmises en ligne. Une méthode qui a séduit 30 % de nouveaux clients, davantage français qu'étrangers. Après avoir acquis leurs objets, les acheteurs peuvent se les faire livrer ou venir les retirer sur place selon le principe du « click and collect ». Si besoin, pour les estimations, Osenat peut dépêcher des experts au domicile des vendeurs. Prévues les 24 et 28 novembre, les prochaines ventes concerneront des tableaux du XIXe siècle, du mobilier et des objets d'art.